РИАМО - 28 июн. Гости чемпионата мира по футболу наиболее часто выбирают в качестве сувенира из Москвы шапку-ушанку, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Эмиль Петросян.

«Среди предварительных итогов: в среднем рестораны фиксируют рост выручки в два-три раза по сравнению с предыдущим годом. Огромной популярностью пользуется сувенирная продукция, а в особенности шапки-ушанки», - сказал Петросян.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы департамента, в России, по расчетам аналитиков McKinsey, турнир принесет малому и среднему бизнесу 100-150 миллиардов рублей дополнительной выручки в течение 5 лет после проведения.

«Зарабатывать на футболе, а точнее на футбольных болельщиках, могут бизнесы из самых разных сфер: рестораны, отели, такси, ритейл. Мобильные разработчики срочно выпускают новые приложения, PR-агентства креативят маркетинговые кампании, в event-бизнесе бум корпоративных футбольных соревнований», - заключил сотрудник пресс-службы.

По данным FIFA, уже более 2 миллионов человек посетили матчи чемпионата мира 2018 по футболу.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.