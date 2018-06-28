РИАМО - 28 июн. Безопасность на подмосковных водоемах обеспечивают свыше 1,5 тысячи спасателей, особое внимание уделяется пляжам и местам отдыха в муниципалитетах, на территории которых расположена инфраструктура чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Специалисты спасательных подразделений осуществляют ежедневное патрулирование крупных водоемов. Основная задача – не допустить несчастных случаев на воде.

«Текущим летом (2018 года – ред.) безопасность отдыхающих на водных объектах в Подмосковье обеспечивает группировка из более 1,5 тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», добровольные спасатели и волонтеры», – сказал Пестов.

В 2018 году к летнему сезону подготовлено более 200 пляжей и не предназначенных для купания мест отдыха на воде.

«Все несчастные случаи на водоемах, связанные с гибелью людей, происходят у нас на «диких пляжах», где купание запрещено. Поэтому в Подмосковье уже 5 лет проводится системная работа по увеличению количества официальных пляжей, на которых дежурят спасатели и медперсонал. Еще летом 2013 года официальных пляжей и мест отдыха на воде в Подмосковье было лишь 70, в 2017 году – 184, а в текущем году уже более 200», – пояснил Пестов.

Также на территории региона проводится масштабная профилактическая работа с жителями. Спасатели разъясняют жителям и гостям Подмосковья основные правила поведения на воде и обучают навыкам оказания первой медицинской помощи.