РИАМО - 28 июн. Лидеры молодежного актива предприятия «Воскресенские минеральные удобрения» примут участие в Московском областном молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья», который пройдет в шестой раз на базе отдыха «Любляна» под Егорьевском, говорится в сообщении пресс-службы АО «Воскресенские минеральные удобрения».

Первая смена форума, участниками которой станут представители «ВМУ» пройдет с 9 по 13 июля. В числе ожидаемых гостей и экспертов – олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Александр Легков, телеведущий, общественный деятель Сергей Тугушев, шоумен Михаил Галустян и другие. Молодежь химкомбината примет участие в форуме в четвертый раз.

«Молодые химики из Воскресенска станут одними из тех, кому предстоит открыть форум и принять участие в работе образовательной секции «Business Camp», которая объединит предпринимателей, инноваторов, работающую молодежь», – говорится в сообщении.

К участию в секции от Воскресенского района в первую смену форума будет допущено всего три человека. Три сотрудника «ВМУ» – Александр Петров, Анастасия Христофорова и Мария Флягина представят в данном направлении не только работающую молодежь градообразующего предприятия, но и всего района.

Наставником секции «Business Camp» станет известный в нашей стране фермер, владелец сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота. В рамках ее работы участники поднимут наиболее острые вопросы, которые сегодня волнуют российский бизнес, обсудят возможности развития экономики России через инновации.

«У нас очень большие ожидания от предстоящей поездки на форум «Я – гражданин Подмосковья». Это даст нам возможность, с одной стороны, познакомиться с новыми интересными людьми, их бизнес-идеями, с другой – рассказать об опыте работы в нашей сфере. Думаю, что в свете развития программы внедрения инноваций в нашей компании, участие в форуме весьма своевременно», – сказал Петров.

По его словам, вдвойне приятно, что куратором на станции будет очень интересный человек, который развивает свой бизнес в Подмосковье. Олег Сирота сегодня не только производит сыр, но и работает над созданием животноводческого комплекса.

«Мы с удовольствием расскажем ему и другим участникам форума о наших новых продуктах – водорастворимых удобрениях и кормовых добавках, выпускаемых под маркой Solar», – отметил Петров.