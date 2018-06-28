РИАМО - 28 июн. Благодаря повышению пенсионного возраста опытные и талантливые педагоги смогут дольше работать в школах и при этом чувствовать себя востребованными в профессии, сообщил РИАМО в четверг директор лицея №22 в подмосковном Воскресенске Андрей Скопцов.

«У наших учителей пенсионного возраста срабатывает иногда «синдром пенсионного возраста», когда им кажется, что достигнув пенсии, они уже не востребованы в педагогике, им уже уходить надо, уступать место молодым. Я их отпускаю на разрыв аорты, потому что среди них мастеровитые, одаренные. Им не надо будет думать, что они чье-то место занимают», - сказал Копцов.

Он добавил, что сейчас после выхода на пенсию женщины все равно вынуждены работать, но после 55 лет могут найти только низкооплачиваемую работу. Повышение пенсионного возраста позволит россиянкам продолжать трудиться по профессии.

«Вместо того, чтобы в 55 лет женщине платить такую пенсию, которая заставляет ее идти и искать низкооплачиваемую, трудную работу, на которую никто больше не идет, пусть лучше она остается на своей работе, работает еще несколько лет. Но она будет знать, что получит более достойную пенсию», - сказал Копцов.

Правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года.