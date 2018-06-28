РИАМО - 28 июн. Складской комплекс общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров, принадлежащий заводу Coca-Cola, возведут на территории городского округа Истра к концу 2019 года, примерный объем инвестиций в реализацию проекта составит 175 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство склада готовой продукции завода по производству напитков и соков ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Объект логистического назначения общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров возведут в городском округе Истра, сельском поселении Лучинское, деревне Давыдовское. Площадь застройки составит 5081 квадратный метр.

Застройщиком складского комплекса является ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия». Примерный объем инвестиций в реализацию проекта составит 175 миллионов рублей.

Открытие нового склада готовой продукции позволит создать 30 рабочих мест. Завершение строительства объекта запланировано на конец 2019 года.