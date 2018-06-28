РИАМО - 28 июн. Пятнадцатый по счету консультационный центр по особенностям ведения бизнеса в Москве заработал на юго-западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Эмиль Петросян.

По его словам, помимо образовательной деятельности для предприятий малого и среднего бизнеса в рамках проведения чемпионата мира по футболу департамент большое внимание уделяет созданию и развитию центров услуг для бизнеса в целом.

«Так, в четверг в Юго-Западном административном округе Москвы открывается новый центр услуг ГБУ «Малый бизнес Москвы». Он станет пятнадцатым по счету консультационным центром, открытым правительством Москвы для столичных предпринимателей», - сказал Петросян.

Он добавил, что представители малого и среднего бизнеса Москвы, а также те, кто только планируют свой стартап, могут получить в ЦУБ консультации по самым актуальным вопросам открытия и развития своего дела, в том числе, узнать о мерах господдержки и многое другое.

По словам замруководителя, также ГБУ «Малый бизнес Москвы» в тестовом формате запускает новую услугу по оперативному предоставлению рабочих мест на короткий срок для действующих и потенциальных предпринимателей города Москвы в формате коворкинга.

«Помимо нового формата, на площадках учреждения уже успешно функционируют 5 коворкинг-центров, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства могут абсолютно бесплатно получить до трех рабочих мест», - уточнил Петросян.

Также для московских предпринимателей департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и ГБУ «Малый бизнес Москвы» запустили новый образовательный проект «Онлайн-академия МБМ».

В рамках проекта представители малого и среднего бизнеса могут онлайн учиться основам открытия и развития собственного дела у успешных предпринимателей и профессиональных бизнес-тренеров. В академии доступны две обучающих программы – Start и Progress. Содержание обучающей программы основано на лучших бизнес-практиках и кейсах, актуальных в бизнесе.

«Обучение в академии позволит освоить или освежить базовые знания в области продаж, анализа рынка, маркетинга, менеджмента, финансов, правовых основ, стратегии, личной эффективности. Обучение в Академии бесплатное, а при успешном прохождении всей программы слушатель имеет возможность получить сертификат», - заключил Петросян.