РИАМО - 28 июн. Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Богородском округе Подмосковья, на месте аварии работали четыре бригады скорой помощи, сообщил РИАМО в четверг министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В 11:30 в Богородском городском округе на 40-м километре автодороги М-7 «Волга» произошло столкновение шести транспортных средств. Ранее в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщалось, что в результате аварии пострадали три человека.

«В ДТП пострадали четыре человека, среди них ребенок. Двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в Ногинскую ЦРБ. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные двое, в том числе ребенок, с ушибами легкой степени тяжести обратились в травмпункт», - сказал Марков.

Он добавил, что на месте аварии работали четыре бригады скорой медицинской помощи.