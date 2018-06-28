РИАМО - 28 июн. Президент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино посетили парк футбола чемпионата мира-2018 на Красной площади в Москве и дали старт дружескому матчу с участием легенд мирового футбола и юных игроков красноярского ФК «Тотем», сообщается на сайте главы государства.

«Глава Российского государства и президент FIFA осмотрели спортивно-развлекательные площадки парка, посетили павильон, где выставлен кубок чемпионата – главный трофей мирового первенства», – отмечается в сообщении.

Также Путин и Инфантино дали старт дружескому матчу с участием легенд мирового футбола (победителей ЧМ-2010 в составе сборной Испании – вратаря Икера Касильяса и защитника Карлеса Пуйоля, а также бывших игроков сборной России Алексея Смертина и Дмитрия Булыкина) и юных игроков футбольного клуба «Тотем», в состав которого входят воспитанники детского дома №1 Красноярска. Тренерами смешанных команд выступили бразилец Роналдо (чемпион мира 1994 и 2002 годов) и немец Лотар Маттеус (чемпион мира 1990 года).

Парк футбола уже побывал в городах, принимающих матчи мирового первенства, а с 21 июня и до завершения мундиаля он открыт для посетителей в Москве. На его территории проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на тематических аттракционах.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.