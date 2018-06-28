РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В подмосковном Подольске ограничат движение на семи улицах в связи с ремонтом автомобильных дорог до 10 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С 28 июня по 10 июля будут проводиться работы по ремонту автомобильных дорог на улицах Караваева и Трудовая, Привокзальная площадь в Подольске», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Стрелковский ремонт сделают на улицах Садовая в деревне Борисовка, в селе Покров на улице Щегловская от дома №46 до дома №67, а также от деревни Холопово до деревни Макарово и в микрорайоне Климовск на улице 8 Марта.