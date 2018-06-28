РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Врачи родильного дома городской больницы подмосковного Королева провели сложную операцию по спасению недоношенного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи родильного дома Королевской городской больницы провели уникальную операцию – извлекли недоношенного ребенка в плодном пузыре. Для акушеров-гинекологов проведение такой операции является высшим пилотажем. Благодаря профессионализму врачей удалось избежать риска получения ребенком травмы и повысить способность малыша к адаптации», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Операция по извлечению ребенка раньше срока была проведена по медицинским показаниям. Сейчас жизни и здоровью мамы и младенца ничего не угрожает, ребенок находится в руках опытных неонатологов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что показатель младенческой смертности в Подмосковье является одним из самых низких в Европе. Этого удалось добиться, в том числе, благодаря открытию в 2017 году пяти новых перинатальных центров, а также работе высококвалифицированных врачей.