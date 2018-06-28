РИАМО – 28 июн. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти в ближайшее время намерены увеличить зарплаты военнослужащим и принять ряд других мер по их поддержке, передает Федеральное агентство новостей.

В четверг Путин провел в Кремле торжественную церемонию для выпускников военных вузов. На прием получили приглашения 800 лучших выпускников вузов Минобороны РФ, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии. Президент напомнил, что с 1 января уже произошла индексация денежного довольствия военнослужащих.

«В дальнейшем такая практика, безусловно, будет продолжена», – подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что по-прежнему на повестке дня остается решение таких вопросов, как обеспечение военных жильем, медицинское обслуживание, выделение мест в детских садах для их детей.

Кроме того, правительство планирует вчетверо увеличить число военных санаториев, которые будут бесплатно принимать детей.