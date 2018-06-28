РИАМО - 28 июн. Туристы, прибывшие в Москву на матчи чемпионата мира по футболу, активно посещают коворкинги, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Эмиль Петросян.

«Большой популярностью сегодня пользуется предложение технопарка «Калибр», который предоставляет гостям столицы при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID) бесплатные коворкинги с высокоскоростным интернетом. На территории парка расположены летняя веранда, спортивная площадка со всем необходимым инвентарем для игры в футбол и развлекательной инфраструктурой, где болельщики не только могут поработать, но и отдохнуть, и провести с пользой свободное время», - сказал Петросян.

По его словам, в феврале 2018 года департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и ГБУ «Малый бизнес Москвы» была запущена программа обучения разговорному английскому для представителей сферы гостеприимства. Для каждого из направлений сферы – таксистов, барменов и официантов, администраторов хостелов и мини-гостиниц – были разработаны специальные обучающие модули.

Участники курсов осваивали только необходимую в их сфере лексику и шаблоны общения. Курсы, направленные на сотрудников малых и средний компаний, проходили в трех форматах – очно, в форме вебинара, а также в форме видеоуроков.

«За несколько месяцев курсы английского прошли 646 человек – представители всех 415 заявившихся на обучение московских организаций и индивидуальных предпринимателей. Были удовлетворены все поступившие заявки, а видеозаписи уроков разговорного английского будут доступны на сайте mbm.ru в любое время», - отметил Петросян.

Он добавил, что, учитывая повышенный интерес иностранных граждан к России, ГБУ «Малый бизнес Москвы» планирует запустить проект по консультированию иностранных граждан на английском и французском языках. По открытым данным, Россия занимает 35 место в рейтинге Doing Business, первое место среди стран БРИКС; Москва также занимает третье место из 85 регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.