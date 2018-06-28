РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Клуб «Элмонт» из подмосковного Королева обыграл самарские «Крылья Советов» в матче чемпионата России по пляжному футболу, сообщается в аккаунте команды в Instagram.

Матчи второго этапа чемпионата России по пляжному футболу проходят на Театральной площади в Саратове. Игра седьмого тура чемпионата между «Элмонтом» и «Крыльями Советов» состоялась в четверг.

«Матч «Крылья Советов» – «Элмонт» завершился со счетом 1:4. Результат по периодам – 1:3, 0:0, 0:1. Голы у «Элмонта» забивали: Павел Московцев (дважды), Иван Востриков, Анатолий Рябко», – говорится в сообщении.

После семи матчей «Элмонт» занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице. Следующую встречу в рамках чемпионата России команда проведет 29 июня. «Элмонт» сыграет в против команды «Сити» из Санкт-Петербурга.