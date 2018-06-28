РИАМО - 28 июн. На участках «Фрязево – Захарово» и «Ногинск – Захарово» Горьковского направления Московской железной дороги изменят расписание 30 июня и 1 июля из-за замены стрелки на станции «Электросталь», пассажиров призвали учитывать эту информации при планировании поездок, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В предстоящие выходные, 30 июня и 1 июля, изменится расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, курсирующих на участках «Фрязево – Захарово» и «Ногинск – Захарово». Это связано с плановыми работами по замене стрелочных переводов на станции «Электросталь»», – говорится в сообщении.

В связи с этим также вводят несколько дополнительных электричек. Технологические «окна» специально назначены в выходные дни с 8:00 до 18:00, чтобы сохранить количество пригородных поездов в будни.

Стрелка – сложный элемент путевой инфраструктуры, замена которого является достаточно трудоемким процессом, требующим времени и соблюдения определенной технологии.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».