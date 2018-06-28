РИАМО - 28 июн. На улице Желябовской в подмосковном городе Пушкино установили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучной по бешенству животных улицы Желябовская микрорайона Клязьма города Пушкино Пушкинского района», - говорится в тексте распоряжения.

Также введен запрет на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны в границах территории города Пушкино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.