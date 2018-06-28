РИАМО – 28 июн. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов силовых структур заявил, что ждет он них беспощадной борьбы с терроризмом, экстремизмом, криминалом и коррупцией, передает Федеральное агентство новостей.

Торжественная церемония, на которую приглашены 800 лучших выпускников вузов министерства обороны РФ, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД и ФСИН, проходит в четверг в Кремле.

«Это надежная защита прав и свобод наших граждан, это беспощадная борьба с террористами и экстремистами, криминалом и коррупцией», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что рассчитывает на проявление лучших профессиональных и личных качеств, ответственности и следования букве и духу закона со стороны молодых правоохранителей.