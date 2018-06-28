РИАМО - 28 июн. В Подмосковье в начала года установили и модернизировали более 1 тысячи точек наружного освещения из запланированных 18 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«С начала 2018 года в рамках губернаторской программы «Светлый город» установлено и модернизировано свыше тысячи точек наружного освещения. По количеству установленных светильников лидируют Истра, Реутов, Орехово-Зуево», – отмечается в сообщении.

Всего в 2018 году запланировано установить и заменить на энергоэффективные порядка 18 тысяч точек наружного освещения. Это позволит довести до нормы уровень освещения около 500 километров дорог и улиц. Основная часть завершения работ по монтажу и замене светильников запланирована на сентябрь-октябрь.

«При формировании адресных списков установки новых фонарей учитывались в первую очередь обращения жителей, в том числе поступивших через портал «Добродел», – подчеркивается в сообщении.

В Московской области уже несколько лет реализуется программа по развитию и повышению энергоэффективности наружного освещения. За последние пять лет было модернизировано более 100 тысяч точек освещения.

В начале 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал реализацию в регионе программы «Светлый город», которая призвана решить наиболее актуальные проблемы с наружным освещением. Это создание дополнительного освещения аварийных участков автодорог, освещение мест притяжения (парков, скверов, набережных, достопримечательностей), а также улиц и дворов.