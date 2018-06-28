РИАМО (СТУПИНО) - 28 июн. Власти городского округа Ступино планируют потратить на празднование Дня города порядка 3 миллионов рублей, сообщил заместитель главы городского округа Борис Скоморохов на очередном заседании совета директоров при окружной администрации.

«Юбилей Ступина не станет самым дорогим Днем города за последние несколько лет. Бюджет 80-летия города не превысит объем вложений в аналогичный праздник, прошедший в прошлом (2017 году – ред.) году, и составит 3 миллиона рублей. Эти средства будут потрачены на праздничное оформление, организацию мероприятий, концерт, приглашенных артистов и салют», – сказал Скоморохов.

По его словам, запланированные денежные средства будут выделены не из бюджета Ступина. По традиции спонсорами главного муниципального праздника станут ведущие предприятия горокруга. Логотипы крупных спонсоров будут отражены в символике праздника.

По сведениям Ступинского информагентства, День города отмечается ежегодно в последнюю субботу августа.