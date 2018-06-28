РИАМО - 28 июн. Проведение матчей чемпионата мира по футболу может увеличить туристический поток в Москве на 10%, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Эмиль Петросян.

«Количество болельщиков, по прогнозам, должно увеличить туристический поток на 10%, прогнозируем это в связи с чемпионатом мира. Около 2 миллионов болельщиков приедут в Москву для просмотра футбольных матчей», - сказал Петросян.

Ранее Петросян сообщил, что свыше 850 тысяч малых и средних предпринимателей задействованы в обслуживании туристов, приехавших в Москву на чемпионат мира по футболу.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.