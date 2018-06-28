РИАМО – 28 июн. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Хельсинки, сообщает Газета.ru.

«Мы только что узнали, что Хельсинки, Финляндия, станет местом, где пройдет встреча Трампа и Путина», – говорится в сообщении.

Время встречи объявят в четверг позднее, отмечается в материале.

О том, что саммит может пройти в столице Финляндии, ранее упоминал сам Трамп. Он также отметил, что переговоры пройдут после саммита НАТО, который состоится 11-12 июля.

Также ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин по итогам встречи проведут пресс-конференцию, где ответят на вопросы журналистов.