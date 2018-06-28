РИАМО - 28 июн. Вузы столицы и Подмосковья оказались в числе лучших российских университетов по версии Forbes, так, в топ-3 попали Российская экономическая школа, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва) и Московский физико-технический институт (Долгопрудный), сообщается на сайте журнала.

Рейтинг был составлен по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes.

«В финальном списке вузов также остались узкоспециализированные университеты с одной или двумя специальностями, вроде Российской экономической школы, которая в итоге заняла первую строчку с самой высокой оценкой — 50,73 балла из 100 возможных. У РЭШ оказались самые высокие показатели по требованиям к абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавательского состава», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался РАНХиГС, на третьем — МФТИ, который находится в подмосковном Долгопрудном. В топ-10 также вошли Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский государственный институт международных отношений МИД России, МГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Национальный исследовательский университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

В рейтинг Forbes также вошли другие вузы в Подмосковье: Московская государственная академия физической культуры (Малаховка), Российский государственный университет туризма и сервиса (Черкизово), Московский государственный институт культуры (Химки) и Российская таможенная академия (Люберцы).

За основу рейтинга были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования.

«Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также Forbes изучил биографии более 1,6 тысячи представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов», — добавляется в сообщении.

Вузы были проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов).

В материале добавляется, что в рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств — МВД, ФСБ и других, поскольку они не отчитываются перед министерством образования и нет мониторинга их деятельности.

В международный рейтинг Round University Ranking попали 70 российских вузов>>