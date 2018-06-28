РИАМО - 28 июн. Российская столица готова поделиться опытом в проведении чемпионата мира по футболу с властями Катара, где мундиаль пройдет в 2024 году, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Эмиль Петросян.

«Что касается властей Катара, то они пока не связывались. Но если они с нами свяжутся, то с удовольствием поделимся опытом. Действительно, Москва подготовилась к этому чемпионату», - сказал Петросян.

По данным FIFA, уже более 2 миллионов человек посетили матчи чемпионата мира 2018 по футболу.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.