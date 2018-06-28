РИАМО - 28 июн. Свыше 850 тысяч малых и средних предпринимателей задействованы в обслуживании туристов, приехавших в Москву на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Эмиль Петросян.

«Чемпионат ждал и московский бизнес, огромное количество предпринимателей, которые задействованы в обслуживании туристического потока - более 850 тысяч субъектов малого бизнеса в Москве, половина из них - сфера торговли и услуг», - сказал Петросян.

По его словам, в последние полтора года темпы роста числа предприятий, задействованных в обслуживании туристов, превышают темпы роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в целом.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.