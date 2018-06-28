РИАМО - 28 июн. Автолюбители из подмосковной Балашихи поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за расширение Горьковского шоссе, ролик с благодарностью водители выложили в соцсетях, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Видео опубликовано в аккаунте сообщества о жизни города «Балашиха Рулит!» в социальных сетях Instagram: https://instagram.com/p/BkjpRlPgRIa/ и «ВКонтакте»: https://vk.com/wall-45460_1186953. В ролике автолюбители рассказывают о том, как изменилась дорожная ситуация на участке Горьковского шоссе после его реконструкции, и благодарят за перемены губернатора Андрея Воробьева.

«После реконструкции участка Горьковского шоссе с 18 по 22 километр время в пути от МКАД до центра города сократилось в среднем до 15-20 минут. Мечты тысяч людей сбылись. Балашиха стала ехать. Спасибо Воробьеву за такие удобные развязки», - отмечается в ролике.

Пост «ВКонтакте» уже набрал около 3 тысяч просмотров. В комментариях жители Балашихи подтверждают, что дорожная ситуация на Горьковском шоссе действительно улучшилась.

«Я не в курсе, как там в Сакраменто (микрорайон Балашихи – ред.), но раньше пробка была на всем проспекте Ленина и начиналась у моего подъезда. Сейчас, без шуток, 20 минут до МКАД», - написал пользователь Instagram fatpigass.

Житель города с ником gaponkinandrew отметил, что теперь буквально долетает до поворота на Объездное шоссе. Раньше дорога домой занимала час, а сейчас в худшем случае 30 минут.

«Раньше дорожная ситуация на Горьковском шоссе была намного хуже, чем сейчас. Мы захотели всем рассказать, как благодаря федеральному проекту и поддержке губернатора Московской области стало намного проще и быстрее добираться до работы в Москву. Именно поэтому у нас и зародилась идея о создании этого клипа», - рассказал один из создателей ролика Андрей Капранов.

Он добавил, что снимать видео помогал опытный оператор. Помимо профессиональной камеры, съемки велись с квадрокоптера. Вся работа вместе с монтажом заняла один день.

Реконструкция участка Горьковского шоссе прошла в 2017 году в рамках федеральной программы. Работы начались в 2014 году. На участке трассы с 18 по 22 километр построили три эстакады, что позволило значительно разгрузить движение. В 2018 году стартовал второй этап реконструкции. На 27 километре трассы началось строительство развязки, которая улучшит транспортную доступность микрорайона Сакраменто. Также будут построены еще две развязки эстакадного типа между микрорайонами ВНИИПО и Восточным шоссе.

Кроме того, проезжую часть на участке с 26 по 30 километр расширят до шести полос, оборудуют четыре надземных пешеходных перехода, установят шумозащитные экраны и автоматизированную систему управления дорожным движением. Работы планируют завершить в 2019 году.

Ранее коллектив и воспитанники спортивной школы «Метеор» из Балашихи выложили в соцсети ролик, в котором благодарят губернатора Андрея Воробьева за поддержку в реконструкции стадиона и строительстве двух крытых футбольных манежей. Сотрудники Балашихинского роддома, в свою очередь, записали видео с благодарностью Воробьеву за возможность работать в уникальном медучреждении и улучшить свои жилищные условия по программе соципотеки.