РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов в четверг провел рабочую встречу с руководством компании «Триумф», которая приступила к строительству новой школы в микрорайоне Климовск, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Новое общеобразовательное учреждение на 825 мест появится на улице Революции в микрорайоне Климовск на месте недостроенной еще в советское время школы №7. В настоящее время старое здание снесли и приступили к начальным строительным работам. В четверг глава городского округа провел рабочее совещание с руководством строительной компании на месте возведения будущей школы и обсудил сроки проведения работ.

«Я помню времена, когда эта школа строилась. Я еще был школьником в Климовске и также помню, как строительство потом остановилось. Конечно, школа в данном микрорайоне необходима. Полностью проблему второй смены она не решит, однако мы продолжим работу в данном направлении. По плану данная школа должна быть построена в конце 2019 года, но есть все основания полагать, что застройщик ее может построить значительно раньше и уже к 1 сентября 2019 года ее двери могут быть открыты для первых учеников», – сказал Пестов.

По словам гендиректора строительной компании ООО «Триумф» Ивана Бузикевича, к концу 2018 года застройщик планирует завершить монолитные работы и приступить к работам на кровле, а к январю 2019 года уже пустить отопление в помещения.

На данный момент на строительном объекте ведутся работы по обустройству фундамента. Проектом предусмотрено строительство здания переменной этажности (2-4), в котором разместят 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовую с обеденным залом на 300 посадочных мест, малый и большой спортивные залы, музейно-выставочную зону, актовый зал на 300 мест, библиотеку с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения. Все учебные помещения оснастят необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации образовательного процесса.