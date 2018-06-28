РИАМО - 28 июн. Столичные предприниматели, задействованные в сфере общепита, приобрели около 1,6 тысячи патентов с начала текущего года, это вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Эмиль Петросян.

«С начала года предприятия в сфере общественного питания приобрели порядка 1,6 тысячи патентов, что на 107% больше аналогичного периода прошлого года», - сказал Петросян.

Он добавил, что московский бизнес адаптировался к мундиалю, и это произошло, в том числе, благодаря поддержке властей. С 2017 года в столице регулярно проводились обучающие мероприятия по подготовке к ЧМ-2018 для предприятий общественного питания, хостелов, отельеров, продавцов ювелирной продукции.

«Мы рассказывали, как иностранцы делают выбор кафе, ресторанов, отелей, какие используют сервисы; рассказывали предпринимателям, какие существуют свободные ниши», - сказал Петросян.