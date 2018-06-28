РИАМО - 28 июн. Депутаты Мособлдумы согласовали проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» с учетом доработок по обеспечению прав граждан, передает корреспондент РИАМО.

«Позиция комитета и Московской областной думы при поддержке концепции предложенного правительством законопроекта - внести туда серьезные изменения, а также разработать и принять пакет законопроектов, которые бы обеспечивали гарантии прав граждан предпенсионного возраста. Комитет предлагает Госдуме при рассмотрении учесть наше мнение и предусмотреть поэтапное увеличение пенсионного возраста, ориентируясь не на прогнозные показатели роста продолжительности жизни, а на реальное», — сказал председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрей Голубев журналистам.

Он добавил, что комитет предлагает пересмотреть уровень предельного возраста выхода на пенсию для женщин.

По его словам, также Мособлдума просит правительство гарантировать гражданам предпенсионного возраста дополнительные права по устройству на работу - внести законопроект о квотировании, увеличить ответственность работодателя в случае трудовой дискриминации по возрастному принципу, а также ввести экономические преференции за трудоустройство пожилых людей, создать институт аренды рабочих мест для лиц пенсионного возраста.

«Кроме того, мы предлагаем расширить число программ по профессиональной переориентации, разрешить проходить переобучение в вузах. Также мы выступаем за ратификацию конвенции №102 в полном объеме без изъятий», - заключил Голубев.

В ходе заседания федеральный закон по изменению пенсионного законодательства не поддержали заместитель председателя Мособлдумы, курирующий комитет по местному самоуправлению, член ЦК КПРФ Константин Черемисов и заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин.

В ходе голосования 29 депутатов выступили за согласование, против - 12.

Правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года.

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