РИАМО - 28 июн. В центре Москвы в помещении произошло возгорание офисной оргтехники, люди покинули здание до приезда пожарных, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного главка МЧС России.

«Подразделения прибыли по указанному адресу - 1-я Тверская-Ямская улица, дом 5. Происходило возгорание офисной оргтехники на площади один квадратный метр, с чем работники справились самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных сил», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось. Информация о пострадавших не поступала.

Также собеседник отметил, что до прибытия пожарных сил люди вышли из здания.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», по данному адресу располагается офис АНК «Башнефть».