РИАМО - 28 июн. Дом по программе реновации планируется построить на Нижегородской улице в Москве, площадь земельного участка составляет 0,14 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 28 июня 2018 года приняла решение исключить земельный участок по адресу: улица Нижегородская, владение 76 (ЮВАО) из перечня участков, планируемых к реализации на торгах.

«Площадь земельного участка составляет 0,14 гектара. Ранее здесь планировалось возвести объект культуры общей площадью 13,4 тысячи квадратных метров. Однако с целью строительства на земельном участке дома для переселения жителей домов района Нижегородский, участвующих в программе реновации, возведение объекта культуры было отменено», – сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

На сегодняшний день земельный участок используется в качестве площадки для проведения ярмарок выходного дня и плоскостной автостоянки.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.