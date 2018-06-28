РИАМО - 28 июн. Земельный участок под строительство многофункционального комплекса планируют выставить на торги на Алтуфьевском шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 28 июня согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 37 (СВАО) для реализации на торгах в целях строительства многофункционального комплекса (МФК).

«Площадь земельного участка, который планируется выставить на торги под строительство МФК, составляет 0,95 гектара. В настоящее время он свободен от застройки», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

По его словам, площадь многофункционального комплекса, в состав которого помимо торговых, административных помещений, войдет физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, может составить свыше 30 тысяч квадратных метров. Проект изменения в правила землепользования и застройки будет вынесен на публичные слушания.