РИАМО - 28 июн. Чеховская городская прокуратура приняла меры в связи с нарушением сроков оплаты исполненных муниципальных контрактов, задолженность перед исполнителями погашена в полном объеме, виновные должностные лица оштрафованы, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2017 году управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чеховского района заключило шесть муниципальных контрактов на сумму более 500 тысяч рублей. Работы были завершены в срок, однако расчеты с организациями-исполнителями произведены не были. Прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица дело об административном правонарушении.

«Постановлением регионального управления Федеральной антимонопольной службы виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время задолженность перед исполнителями погашена в полном объеме», – говорится в сообщении.

Руководителю подразделения органа местного самоуправления прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.