РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июн. Сотрудники управляющей компании оштукатурили дом в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников после проверки Госжилинспекции, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники Госжилинспекции отреагировали на заявление жителей о ненадлежащем состоянии дома по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, дом 7. Инспекторы зафиксировали разрушения штукатурного слоя цоколя по всему периметру дома, ненадлежащее состояние отмостки и разрушение в некоторых местах кирпичной кладки фасада.

«Подмосковные жилищные инспекторы зафиксировали исполнение предписаний, которые обязывали управляющую компанию «Котельники» привести в порядок отмостку, цоколь и фасад в многоквартирном доме. Несмотря на то, что предписание было выполнено в установленный срок и в полном объеме, за допущенное нарушение в содержании многоквартирного дома заместитель генерального директора ООО «УК Котельники» выплатил штраф в размере 5 000 рублей», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он призвал управляющие организации соблюдать правила и нормы технической эксплуатации жилфонда.