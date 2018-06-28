РИАМО - 28 июн. В Московской области на депутатском контроле находится почти 30 тысяч подъездов, которые подлежат ремонту в 2018 году, из них почти в 20% случаев работы выполнены, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Московской областной думе Игорь Брынцалов подвел итоги работы депутатов по инспектированию подъездов многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2018 году. Он напомнил, что этой темой депутаты занимались в течение последних 2-х недель – в ходе работы они уточнили адресный перечень объектов ремонта, смогли посетить ремонтируемые подъезды, выявить проблемные вопросы, встретиться с жителями и оценить качество ремонтных работ.

«В настоящее время на депутатском контроле находится 29 тысяч 949 подъездов. Из них в 5 446 подъездах (18%) ремонтные работы уже завершены. Депутатами и членами групп общественного контроля лично было проинспектировано 2 403 подъезда», – сказал Брынцалов.

По его словам, особого внимания требуют Волоколамский, Лотошинский, и городские округа Долгопрудный, Богородский, Красноармейск, Электросталь.

«Основные проблемы, выявленные в ходе инспектирования, это отставание от сроков выполнения работ, некачественное выполнение работ и проблемы с управляющими компаниями (банкротство, смена компаний, нехватка рабочей силы)», – отметил Брынцалов.

Руководитель фракции подчеркнул, что тема контроля выполнения ремонтных работ подъездов домов является приоритетной для фракции и должна находиться на постоянном контроле у депутатов.