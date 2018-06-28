РИАМО - 28 июн. В поселке Марушкинское новой Москвы на земельном участке площадью 6,4 гектара планируют построить производственно-складской комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 28 июня 2018 года согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории в поселке Марушкинское.

«Площадь земельного участка составляет 6,4 гектара. В будущем здесь планируется возвести объект производственно-складского назначения суммарной поэтажной площадью 32 тысячи квадратных метров. Предельная высота сооружений - 25 метров», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Функциональное назначение объекта - хранение продуктов питания с особыми условиями хранения. Проект изменений в правила землепользования и застройки будет вынесен на публичные слушания.