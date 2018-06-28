РИАМО - 28 июн. Новые внеуличные пешеходные переходы, проходящие через железную дорогу, появятся в Москве в местах, где большие скопления людей чаще всего перебегают через пути, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 28 июня 2018 года согласилась с подготовкой проектов планировки территорий внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути Московской железной дороги (МЖД)», - говорится в сообщении.

Согласно предварительной документации, новые внеуличные переходы разместятся в створе улицы Медиков (Курское направление МЖД), в створе 5-ой улицы Ямского поля (Смоленско-Савеловское направление МЖД), на улице Яблочкова, дом 49 (Савеловское направление МЖД), в районе остановочного пункта «Киевский» (Киевское направление МЖД).

Кроме того, планируют продлить подземные пешеходные переходы у остановочного пункта «Нижние котлы» (Павелецкое направление МЖД) и в створе Красностуденческого проезда у гостиницы «Молодежная» (Савеловское направление МЖД).

«Обустройство данных пешеходных переходов позволит существенно увеличить безопасность граждан, поскольку именно в этих местах сформировались потоки массового несанкционированного перехода населения через железнодорожные пути», - объяснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Он также подчеркнул, что реализация проектов позволит повысить территориальную связанность районов города, разобщенных железнодорожными линиями, улучшить качество городской среды и условий проживания в городе, улучшить транспортную связанность инфраструктурных объектов.

Проекты планировки будут разработаны за счет средств городского бюджета.