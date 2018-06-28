РИАМО - 28 июн. Карантин по бешенству животных объявили в деревне Александровка городского округа Подольск, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Александровка городского округа Подольск», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от восточной границы деревни Макарово до западной границы деревни Ордынцы, далее на юг вдоль границы горокруга Подольск до западной границы поселка Кузнечики, далее до восточной границы деревни Бережки и далее на север вдоль границы горокруга Подольск до восточной границы деревни Макарово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.