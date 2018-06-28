РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В четверг в Люберцах после комплексного благоустройства торжественно открыли детскую площадку во дворе дома №5 по улице Урицкого, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На торжественном открытии присутствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Я думаю, что детям на такой замечательной площадке будет радостно проводить время, тут есть, где побегать, покататься, поиграться и позаниматься спортом, особенно летом. Да и для взрослых тут есть места для отдыха. Эта площадка, как и все остальные, которые мы устанавливаем, красивая и антивандальная. Желаю вам солнечного лета, веселых каникул», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, во дворе данного дома установили новую детскую игровую площадку площадью 300 квадратных метров, спортивную площадку 170 квадратных метров, обустроили пешеходные дорожки площадью 340 квадратных метров, отремонтировали асфальтобетонное покрытие площадью более 3 тысяч квадратных метров, установили информационный стенд.

«В городском округе Люберцы 672 дворовые территории, из них в Люберцах – 483, в Малаховке – 66, в Краскове – 53, в Октябрьском – 42, в Томилине – 28. Ежегодно мы благоустраиваем не менее 10%. За три прошедших года, с 2015 года было комплексно благоустроено 235 дворовых территорий, или 34,9% от общего их количества на территории округа», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что в текущем году планируется комплексно благоустроить 67 дворовых территорий: в Люберцах – 45, в поселении Малаховка – 6, в поселении Томилино – 6, в Октябрьском поселении – 5, в поселении Красково – 5. В рамках комплексного благоустройства запланированы работы по установке 61 детской игровой и 57 спортивных площадок. Из них 34 дворовые территории добавлены по итогам голосования на портале «Добродел» и 33 дворовые территории по итогам заседания Комиссии по благоустройству на основании рассмотрения обращений граждан.

«В настоящее время уже выполнены работы по установке 55 детских игровых и 51 спортивной площадок», – заключил Ружицкий.