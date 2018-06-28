РИАМО – 28 июн. Главной темой практически во всех заявках, поданных на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, стали фонтаны, сообщил в четверг генеральный директор агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский.

По его словам, 455 проектов в первый же год пришло от малых городов и исторических поселений. В этом году отобрали 80 проектов и уже до конца 2019 года они реализуются.

«У людей есть очень простые и неожиданные с точки зрения эксперта запросы. Например, тема номер один практически во всех заявках на общественные пространства в малых городах – это фонтаны», - сказал Георгиевский во время Международного паркового форума.

Он отметил, что фонтан в сознании людей является символом определенного благополучия и процветания города.

«В каждой третьей заявке видим какую-то воду вместе с ландшафтом и понимаем, что вода очень важна для наших людей, даже тех, которые живут на северных территориях. Они все равно хотят иметь пляж, озеро или маленький водопад, какой-то фонтан», - добавил Георгиевский.

По его словам, проекты создавались совместно с людьми, проживающими в малых городах. Они предлагали свои идеи, которые в будущем будут реализованы в их городах.

«Второй аспект - это идентичность. Жители не хотят такое же стандартизированное общественное пространство, которое реализовывалось еще в 10 городах. Они хотят, чтобы это было что-то их собственное, чтобы в этом было воплощение их идей. Это местные материалы, орнаменты и эстетика», - сказал Георгиевский.

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие такого масштаба, направленное на благоустройство именно малых городов и исторических поселений, проводится впервые.