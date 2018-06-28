РИАМО - 28 июн. На Алтуфьевском шоссе в Москве по просьбам жителей построят внеуличный пешеходный переход, соответствующее решение одобрила Градостроительно-земельная комиссия столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 28 июня 2018 года согласилась с подготовкой проекта планировки территории внеуличного пешеходного перехода через Алтуфьевское шоссе, в районе дома №13 по Алтуфьевскому шоссе. Длина нового перехода составит 104 метра», - отмечается в сообщении.

В настоящее время на участке расположен наземный пешеходный переход со светофорным регулированием через шесть полос движения. Учитывая многочисленные просьбы местных жителей, было принято решение о строительстве на данной территории внеуличного пешеходного перехода и целесообразности включения данного объекта в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2019-2020 годы.