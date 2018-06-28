РИАМО - 28 июн. Для учеников московских школ посещение театров может стать одним из образовательных стандартов, но задачи искусственно заполнять театры нет, сообщил в ходе совещания заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

В Москве состоялось расширенное совещание по вопросу реализации совместных проектов городских департаментов культуры и образования в части организации посещения школьниками учреждений театрального и концертного типов.

«Школа - бюджетное учреждение. У нее есть государственное задание, а государственное задание - учить. И с этого момента, когда мы примем такое решение, посещать театры и заниматься этой частью деятельности будет являться точно таким же образовательным стандартом, как и все остальное. Трата денег на то, чтобы дети ходили в театр, станет для школ просто нормальной практикой, это часть учебной работы», - сказал Печатников.

Он уточнил, что посещение театров не станет обязательным для школьников.

«У нас нет задачи заполнить театры, которые не заполняются естественным путем, искусственно отправляя туда детей», - отметил Печатников.

В свою очередь руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подчеркнул, что столица является крупнейшим театральным мегаполисом. В городе действует около 250 театров, 82 театра подведомственны столичному департаменту культуры.

«Мы осуществляем бронирование билетов в соответствии с количеством мест, имеющихся в залах, потому что залы разные бывают, в районе 10% от общей заполняемости зала, которые естественно учебные заведения могут для организованного посещения выкупать заранее. Таким образом, мы даже на спектакль, который является очень востребованным, можем нашим школах предоставить необходимое количество билетов именно для организованного посещения классными группами», - добавил Кибовский.

Как отмечается в материале к совещанию, администрация учебного заведения имеет право самостоятельно принимать решение о том, какие спектакли из рекомендованного перечня, посетят школьники.

В репертуаре каждого из 82 подведомственных департаменту культуры театров имеются спектакли, рассчитанные на детско-юношеству аудиторию. По итогам прошлого года более 1,1 тысячи спектаклей смогли посетить ученики.

В рамках реализации нового подхода при участии 82 театров и 21 концертной организации каждый из 1,5 миллионов московских школьников гарантировано может посетить спектакль или концертную программу не менее одного раза в год.