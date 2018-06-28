РИАМО - 28 июн. Лучшую корову молочной породы на выставке племенных животных «Звезды Подмосковья» будет определять судья международной категории, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На базе национального конного парка «Русь» в деревне Орлово Ленинского района 29 июня состоится XXII Московская областная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья – 2018». На выставке состоится показ сельскохозяйственных животных из лучших племенных хозяйств региона.

«Будет представлен крупный рогатый скот голштинской, черно-пестрой, холмогорской пород. Определять лучшую племенную корову молочной породы из 35-ти племенных организаций Московской области по экстерьеру будет судья международной категории Йорг Штуббеманн из Германии», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По словам министра, на выставке также представят сельскохозяйственную птицу генофондных пород, племенную рыбу, овец и коз. Впервые на выставке будут показаны испанские породы коз, недавно ввезенные на территорию Московской области.