РИАМО - 28 июн. Карантин по бешенству животных объявили в поселке Столбовая городского округа Чехов, соответствующее постановление губернатора Московской области от 27 июня 2018 года имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: рабочий поселок Столбовая городского округа Чехов», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от западной границы деревни Панино до западной границы деревни Бершово, далее на север вдоль границы городского округа Чехов до западной границы деревни Панино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.