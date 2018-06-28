РИАМО - 28 июн. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области в поселке Новоселки городского округа Кашира проводят очередную проверку строительства тепличного комплекса для круглогодичного производства овощной продукции в закрытом грунте, отставаний от графика не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж каркаса теплиц, внутренних инженерных сетей и систем, работы по остеклению. Строительство в графике», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Проверка на объекте завершится 11 июля. Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2018 года.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Агрокультура Групп». После ввода в эксплуатацию на объекте будет создано порядка 500 рабочих мест.

Строящийся тепличный комплекс в Кашире предназначен для круглогодичного производства овощной продукции в закрытом грунте. Строительство всего тепличного комплекса ведется в несколько очередей. Общая площадь территории застройки – 27,5 гектара. Площадь теплиц, возводимых в рамках четвертой очереди, составляет 277,1 тысячи квадратных метров.