РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. В подмосковном Королеве начался прием эскизов граффити для творческого конкурса, приуроченного к 80-летию наукограда, заявки принимаются до 18 июля, сообщается в аккаунте управляющей компании «Жилсервис» в Instagram.

Для участия в творческом конкурсе «80 лет Королеву» жители города должны создать эскиз рисунка граффити на тему юбилея города, для нанесения его на забор длиной в 25,5 и высотой в 2,5 метра.

«Для участия в конкурсе необходимо до 18 июля прислать письмо на электронный адрес: pr-zils@yandex.ru, к которому должны быть приложены: эскиз рисунка (ручная или компьютерная графика), список материалов, которые предполагаются для воплощения проекта и краткая пояснительная записка с подробным описанием концепции и идеи рисунка, сроки воплощения, информацию об авторе или творческой группе», – говорится в сообщении.

Голосование за лучшую работу будет проходить на сайте координационного совета города с 18 по 29 июля 2018 года. Лучший проект будет определен большинством голосов. Автор получит сертификат на сумму 10 тысяч рублей для покупки творческого набора для граффити, коммерческий подряд на воплощение своей идеи, а также примет участие в оформлении подъездов в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».