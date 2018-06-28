РИАМО – 28 июн. Футбольный клуб «Спартак» получил порядка 580 миллионов рублей в чемпионский сезон-2016/17 от продажи билетов и абонементов, передает в четверг ТАСС.

«Спартак» выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17. Московский клуб продал 263835 билетов и 15972 абонемента. 66,7% дохода составили продажи билетов, 33,3% - абонементов. Помимо этого, «Спартак» получил 403373 тысячи рублей от продажи билетов в VIP-ложи», - говорится в сообщении.

В сезоне-2015/16 доход футбольного клуба от продажи билетов и абонементов составил 446913 рублей.

«Спартак» проводит домашние матчи на «Открытие-Арене». Стадион вместимостью 45 тысяч зрителей был открыт в сентябре 2014 года.