РИАМО - 28 июн. Власти Москвы и Подмосковья могут создать дополнительные водные межмуниципальные маршруты, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

«У меня был разговор, я слышал, что Москва хочет включиться в эту работу в плане перевозки пассажиров (водным транспортом - ред.). Она хочет дополнительные маршруты. Если Москва договорится с Московской областью, то будут межмуниципальные маршруты», - сказал Григорьев журналистам.

Он отметил, что на сегодняшний день в Подмосковье действуют три внутренних маршрута - два по Оке (Коломна, Серпухов) и один по Москве-реке (Лыткарино).