РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 28 июн. Жители подмосковных Котельников за 5 месяцев 2018 года обращались в Единую дежурных диспетчерскую службу более 6,5 тысячи раз, сообщил в четверг начальник оперативной службы-112 Котельников Андрей Резник.

В четверг в здании МУ МВД России «Люберецкое» провели отчет работы полиции, МЧС и службы-112 за 5 месяцев 2018 года, а также за прошлый год.

«Всего за пять месяцев (2018 года – ред.) в службу-112 в Котельниках поступило более 6,5 тысячи вызовов. Из всей массы звонков 35% приходятся на вызовы экстренных служб, это порядка 2 365 обращений», – сказал Резник.

Он добавил, что из них 71% вызовов приходится на скорую помощь, 23% – на полицию, 1,3% – на пожарную службу, до 5% – на ГИБДД.

По словам Резника, нареканий на взаимодействие с экстренными службами нет. Он отметил, что в ЕДДС Котельников работают в смене диспетчер, помощник и оператор системы-112.

Резник пояснил, что Котельники меньше Люберец, здесь проживают 43 тысячи человек, объем звонков меньше. В городах с населением до 50 тысяч человек должен работать один оператор в смену. Он подчеркнул, что в Котельниках находятся крупные торговые центры, а также проходят федеральные и региональные трассы, поэтому в городе большое количество ДТП.