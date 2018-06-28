РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Коммунальные службы в Королеве с 20 по 26 июня капитально отремонтировали более 210 метров теплосетей, сообщил генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов в своем аккаунте в Instagram.

«За неделю, с 20 по 26 июня, ресурсоснабжающими организациями ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплосеть» капитально отремонтировано 219 метров тепловых сетей, на сетях водопровода и канализации отремонтировано 10 колодцев, ликвидировано 39 подстоев канализационных колодцев», – написал Каганов.

После проведения земляных работ коммунальщики восстанавливают территорию вокруг. За указанный срок было восстановлено 547 квадратных метров асфальтового покрытия, 3 503 квадратных метра газонного покрытия, 59 бордюрных камней.

Сообщить о проблемах с канализацией можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.