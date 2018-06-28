РИАМО - 28 июн. Комплекс по развитию технических видов спорта ADM Raceway в Мячкове Раменского района Подмосковья примет первые после модернизации трассы официальные соревнования по кольцевым автомобильным гонкам – «Трофей SMP Racing 2018», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Организаторы приняли решение, что все участники во всех классах освобождаются от стартового взноса, бесплатным будет и доступ на трибуны для зрителей. Двухдневная программа соревнований включает тренировку, квалификацию и две гонки для каждого класса.

«На гоночной трассе ADM Raceway уже прошла предварительная инспекция Международной автомобильной федерации (FIA) для получения международной лицензии категории IV, позволяющей принимать различные соревнования кузовных автомобилей, включенные в календарь международной автомобильной федерации. В частности, этап серии SMP F4 NEZ в середине августа текущего (2018 года – ред.) года», – говорится в сообщении.

Для зачетных классов «Туринг», «Туринг-лайт», S1600 и «Супер-продакшн» соревнования будут носить статус Кубка Московской области. Спортсмены, выступающие в зачетах «Легендс», «Объединенная классика» и «Национальный-Юниор» вступят в борьбу за награды традиционного соревнования, отмечается в материале.

Торжественное открытие соревнований состоится в воскресенье, 1 июля в 12:00.

«Первые соревнования в Мячкове были проведены ровно 12 лет назад. С 2006 года автодром регулярно принимает соревнования национального и международного уровня и является местом обучения пилотов, проведения тестовых заездов, корпоративных мероприятий и праздников. Нынешняя модернизация стала самой крупной за всю историю комплекса и рассчитана на период до 2021 года», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.