РИАМО - 28 июн. В деревне Самотовино Сергиево-Посадского района в Подмосковье отменили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 19 апреля 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Самотовино сельского поселения Шереметьевское Сергиево-Посадского района», – говорится в сообщении.

Карантин также сняли с территории от западной границы деревни Самотовино на север вдоль границы Сергиево-Посадского района до южной границы села Муханово и далее до западной границы деревни Самотовино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.